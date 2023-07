POL-WOB: Weißes Wohnmobil mit bunten Streifen entwendet - 45.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Porschestraße 03.07.2023, 18.30 Uhr - 04.07.2023, 05.30 Uhr Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Lagerräume einer Arztpraxis in der Porschestraße eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter zwischen Montagabend 18.30 Uhr und Dienstagmorgen 05.30 Uhr ...

