Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfall auf regennasser Straße - Alleinbeteiligte Roller-Fahrerin schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sandkrugstraße

01.07.2023, 18.00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Sandkrugstraße in Wolfsburg, kam eine 47-jährige Roller-Fahrerin schwer verletzt. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Die Wolfsburgerin befuhr zuvor die Sandkrugstraße in Richtung Reislingen. Im Kreisverkehr Sandkrugstraße Ecke Käthe-Paulus-Straße verlor die 47-Jährige auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Roller und stürzte. Dabei zog sich die Zweiradfahrerin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden musste.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell