POL-WOB: Polizei sucht abermals Besitzer von Fahrrädern

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Schillerstraße 27.06.2023, 17.00 Uhr - 28.06.2023, 07.58 Uhr Ein Unbekannter ist zwischen Dienstagnachmittag 17.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.58 Uhr in eine Arztpraxis in der Schillerstraße eingebrochen. Ob und was er dabei erbeutet hat ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der Täter ungehindert in den Gebäudekomplex zwischen der Pestalozziallee ...

