POL-WOB: Radfahrer stürzt alleinbeteiligt - 75-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Seilerstraße 23.06.2023, 20.00 Uhr - 26.06.2023, 08.00 Uhr Unbekannte sind am Wochenende in eine Arztpraxis in der Seilerstraße, in Höhe der Einmündung zur Tischlerstraße eingebrochen. Die Tat geschah zwischen Freitagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 08.00 Uhr. Wie die Täter ins Gebäude gelangt sind, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit. Im Gebäude selbst bewegten sich die ...

mehr