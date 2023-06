POL-WOB: Schwarzer Audi S4 Avant entwendet - 30.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Saarstraße 24.06.2023, 02.05 Uhr In der Nacht zu Samstag wurde ein 37-jähriger Mann bei einem Einbruch in ein Gebäude in der Lessingstraße in Wolfsburg auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Mann ohne festen Wohnsitz steht in Verdacht, am Wochenende weitere Einbrüche begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an. ...

mehr