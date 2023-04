Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Unruhige Ostern - Bilanz 5 Einsätze

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Am Ostersamstag wurde die Feuerwehr Herdecke um 7:57 Uhr zu einer Ölspur alarmiert. Von einem P+R Parkplatz in der Walter-Freitag-Straße ausgehend über den Mozartweg bis hin auf den Herdecker Bach, war die Straße kontaminiert. Die betroffenen Bereiche wurden neutralisiert und Warnschilder aufgestellt.

Um 11.40 Uhr wurde erneut eine Ölspur gemeldet, diesmal jedoch durch den Verursacher selbst. Dieser stand mit seinem PKW auf einem Parkplatz in der Straße "Am Kalkheck". Nach eingehender Erkundung wurde zum einen ein technischer Defekt an dem Fahrzeug festgestellt und zum anderen das Ausmaß der damit erzeugten Kraftstoffspur bewusst. Der Fahrer war in "Witten Bommern" gestartet und nach Herdecke gefahren. Somit mussten die kontaminierten Straßenflächen in Witten und Herdecke aufwendig bearbeitet werden.

Während des noch laufenden Einsatzes, meldete die Kreisleitstelle einen medizinischen Notfall in einem Altenzentrum an der Mühlenstraße. Hier war es zu einem neurologischen Ausfall bei einem männlichen Bewohner gekommen. Die Feuerwehr führte bis zum Eintreffen des Rettungswagens aus Witten erstmaßnahmen durch. Der Patient wurde abschließend an den Rettungsdienst übergeben und einem Krankenhaus zugeführt.

Um 2:55 Uhr in der Nacht zu Sonntag, musste die Feuerwehr zu einer Person hinter verschlossener Tür in die Straße "Rostesiepen" ausrücken. Hier war es in einem medizinischen Notfall gekommen, wo der Patient die Wohnungstür nicht mehr eigenständig öffnen konnte. Da sich die Wohnungstür nicht gewaltfrei öffnen ließ, musste die Feuerwehr mit einer sogenannten Ramme die Tür öffnen. Der vorgefundene Patient wurde von Rettungsdienst und Notärztin versorgt. Im Nachgang leistete die Feuerwehr noch Tragehilfe für den Rettungsdienst. Der Patient wurde einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der Einsatz endete nach 90 Minuten.

Nacheiner kurzen Nacht wurden die Einsatzkräfte am Ostersonntag um 8:55 Uhr zu einer Brandnachschau eines Osterfeuers zum "Zweibrücker Hof" alarmiert. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein nicht abgelöschtes Osterfeuer vor, welches mit einem C-Rohr abgelöscht wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell