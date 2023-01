Ulm (ots) - Laut Zeugenangaben fuhr in der Nacht auf Sonntag, gegen 3 Uhr, eine Person in einem Taxi in der Straße "Auf der Schießmauer" gegen einen Zaun. Die Ursache für den Unfall war vermutlich Glätte im Bereich der Einmündung zur Frankenstraße. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) ermittelt nun nach dem ...

mehr