POL-UL: (GP) Schlierbach - Ausgebranntes Auto / In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte ein Auto bei Schlierbach.

Ulm (ots) - In den Nachtstunden hebelte der Unbekannte die Eingangstür an dem Geschäft in der Bahnhofstraße auf. So gelangte er ins Innere. Im Laden fand er eine Kasse mit Bargeld. Das Geld nahm er mit. Die Polizei sicherte die Spuren. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen nach dem Einbrecher ...

