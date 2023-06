Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat - Haftbefehl erlassen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Saarstraße

24.06.2023, 02.05 Uhr

In der Nacht zu Samstag wurde ein 37-jähriger Mann bei einem Einbruch in ein Gebäude in der Lessingstraße in Wolfsburg auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen. Der Mann ohne festen Wohnsitz steht in Verdacht, am Wochenende weitere Einbrüche begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am frühen Samstagmorgen die Polizei, nachdem er eine verdächtige Person beobachtet hatte, die eine Scheibe des Sozialzentrums in der Saarstraße einschlagen wollte.

Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten hatte sich der Tatverdächtige in einem Gebüsch in der Nähe versteckt und flüchtete beim Erkennen der Polizei in Richtung Wellekamp. Auf Ansprache der verfolgenden Beamten blieb der 37-Jährige stehen. Eine zwischenzeitliche Spurensuche an dem Gebäude in der Saarstraße hatte ergeben, dass ein Fenster aufgehebelt und ein weiteres beschädigt worden war.

In unmittelbarer Nähe des Antreffortes des Tatverdächtigen wurde typisches Einbruchswerkzeug gefunden wurde, welches dem 37-Jährigen zugeordnet werden konnte. Der Tatverdächtige wurde daraufhin von den eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen und der Polizeidienststelle zugeführt.

Im Laufe des frühen Samstagmorgens gingen weitere Anzeigen wegen Einbruchsdiebstählen in ein Dentallabor in der Porschestraße und eine Arztpraxis sowie eines Jugendtreffs in der Kleiststraße ein. Ermittlungen ergaben, dass der festgenommene 37-Jährige für die Taten dringend verdächtig ist. Durch den zuständigen Staatsanwalt wurde ein Antrag auf einen Haftbefehl gestellt, der von dem zuständigen Richter des AG Wolfsburg erlassen wurde.

Inwieweit der Tatverdächtige für weitere Einbrüche der jüngsten Vergangenheit verantwortlich ist, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell