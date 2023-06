Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Helmstedt (ots)

Am Samstag befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin aus Winsen (Luhe) die B 245a aus Richtung Harbke kommend, in Richtung Helmstedt. Im Bereich des Kreisverkehrs überfuhr sie ein Verkehrsschild und kam anschließend auf der Mittelinsel zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass die 44-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,25 Promille. Die Beamten stellten daraufhin den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

