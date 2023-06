Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Mountainbikes vom Grundstück entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Obere Tor

28.06.2023, 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag ein Herren- und ein Damen-Mountainbike von einem Grundstück in der Straße Obere Tor im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich zunächst zwei unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag vor einem Wohnhaus in der Straße Obere Tor auf. Als diese auf das Grundstück gingen, wurden die Unbekannten von einer Anwohnerin angesprochen. Die Männer gaben an, jemanden zu suchen und verließen zunächst das Grundstück. Die Zeugin setzte sich in ihr Auto und die Unbekannten betraten erneut das Grundstück. Daraufhin forderte sie die Männer erneut auf, das Grundstück zu verlassen. Dies taten die Unbekannten. Als die Anwohnerin bemerkte, dass die Männer sich mit einer weiteren Person unterhielten, fuhr sie mit dem Auto weg. Als sie nach etwa einer Stunde zurückkam, stellte sie fest, dass zwei Mountainbikes der Marke Serious von dem Grundstück gestohlen worden waren.

Zeugen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell