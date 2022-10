POL-W: W/RS/SG Polizei lädt zum Besuch der Ausstellung "Die Kommissare. Kriminalpolizei an Rhein und Ruhr 1920-1950" ein

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (05.10.2022, gegen 01:25 Uhr) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Viehhofstraße in Elberfeld. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in dem Hausflur des Mehrfamilienhauses zu einem Brandgeschehen. Aufgrund der daraus resultierenden Rauchentwicklung verblieben die Hausbewohner in ihren Wohnungen, bis die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte. Die Hausbewohner ...

