POL-WOB: Schockanruf - Bankmitarbeiterin bewahrt Seniorin vor hohem Geldverlust

Wolfsburg (ots)

29.06.2023, 14.00 Uhr

Telefonbetrüger versuchten am Donnerstagnachmittag eine 84-jährige Wolfsburgerin um 100.000 Euro zu bringen. Dank einer Bankangestellten wurde dies rechtzeitig verhindert.

Die Seniorin erhielt am Donnerstag gegen 14.00 Uhr einen Anruf einer weinenden Person. Da die Stimme schwer verständlich war, fragte die 84-Jährige unter Nennung des Namens ihres Sohnes, ob er am Telefon sei. Eine weibliche Stimme reagierte sofort und erklärte, dass der genannte Sohn einen tödlichen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen habe. Nun sei eine Kaution erforderlich und die ältere Dame wurde gefragt, wo sie wohne und wie viel Bargeld sie zu Hause habe. Der genannte Betrag von 4.000 Euro war den Anrufern zu wenig, so dass schließlich vereinbart wurde, dass die Seniorin 50.000 Euro anbot, die sie jedoch von der Bankanholen müsse. Auch dies war den skrupellosen Betrügern nicht genug, so dass sich die in Sorge befindliche Frau bereit erklärte eine Kaution in Höhe von 100.000 Euro zu zahlen. Der Seniorin wurde aufgetragen, umgehend den Betrag von der Bank abzuholen und mit niemandem darüber zu sprechen. Gleichzeitig sollte sie den Anruf aufrecht erhalten, damit die Betrüger alles verfolgen können.

In der Bank wollte die Seniorin die hohe Geldsumme abheben, woraufhin eine geschulte Bankmitarbeiterin sofort hellhörig wurde. Als ihr auf die Frage, wofür die ältere Dame das viele Geld ausweichend geantwortet wurde, verständigte die Angestellte die Polizei. Erst beim Erblicken der Polizeibeamten erkannte die Seniorin, dass sie von kriminellen Telefonbetrügern angerufen worden war.

Bei einem weiteren Schockanruf am Donnerstag wurde einer 89-Jährigen telefonisch mitgeteilt, dass ihre Tochter in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und nun 60.000 Euro Kaution gezahlt werden müssten. Die geschockte Angerufene suchte alle Wertsachen zusammen, rief jedoch glücklicherweise vor der Übergabe ihre Tochter an. Sichtlich erleichtert stellte sie fest, dass es ihrer Tochter gut ging und dass sie in letzter Sekunde nicht auf die Masche der Telefonbetrügern reingefallen war.

Die Polizei rät erneut, bei Anrufen in Verbindung mit Geldforderungen sehr misstrauisch zu sein. Trotz der überbrachten schockierenden Nachricht sollte Ruhe bewahrt und unverzüglich die Angehörigen oder die Polizei verständigt werden. In keinem Fall sollte Bargeld ausgehändigt werden.

