POL-WOB: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Wolfsburg, Porschestraße

03.07.2023, 18.30 Uhr - 04.07.2023, 05.30 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Lagerräume einer Arztpraxis in der Porschestraße eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter zwischen Montagabend 18.30 Uhr und Dienstagmorgen 05.30 Uhr über die Straße Meckauerweg an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen hierdurch in die Lagerräume ein.

Anschließend durchsuchten sie verschiedene Bereiche und das dort befindliche Mobiliar nach sich lohnender Beute. Danach flüchteten sie unerkannt. Eine Angestellte hatte am Dienstagmorgen den Einbruch bemerkt, zunächst ihren Chef alarmiert, der unverzüglich die Polizei auf den Plan rief.

Die Ermittler haben den Sachverhalt aufgenommen und hoffen darauf, dass Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

