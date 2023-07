Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Täter setzt drei Müllcontainer in Brand - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dresdener Ring

05.07.2023, 01.22 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Stralsunder Ring

05.07.2023, 01.31 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Jenaer Straße

05.07.2023, 01.20 Uhr bis 01.30 Uhr

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Mittwoch erneut im Wolfsburger Stadtteil Westhagen Müllcontainer in Brand gesetzt. Es entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01.22 Uhr entdeckte ein aufmerksamer Zeuge einen in Vollbrand stehenden Müllcontainer im Dresdener Ring in Westhagen und verständigte umgehend den Notruf der Feuerwehr. Eine zeitnah eintreffende Streifenbesatzung begann umgehend mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen. Durch die Wolfsburger Berufsfeuerwehr konnte das Feuer vollständig gelöscht werden.

Noch während der Löscharbeiten ging ein weiterer Notruf ein, da ein Müllcontainer im Stralsunder Ring in Flammen stand. Der Brand war bereits soweit fortgeschritten, dass der Einsatz des Feuerlöschers durch die eingesetzten Polizeibeamten nicht erfolgreich war. Umgehend wurden daraufhin trotz starken Rauches benachbarte Müllcontainer zur Seite gezogen, um ein Übergreifen des Feuers auf diese und angrenzende Büsche zu verhindern. Der Vollbrand des Müllcontainers wurde im Anschluss durch die Berufsfeuerwehr gelöscht.

Im Laufe der Löscharbeiten wurde eine Streifenbesatzung von einem Zeugen angesprochen, dass zeitgleich zu den Bränden ein Müllcontainer in der Jenaer Straße gebrannt habe. Zwei Anwohner hätten das Feuer aber bereits mit eigenen Mitteln wie einem Feuerlöscher und einem Eimer Wasser gelöscht. Als die Beamten sich den Brandort anschauten, stellten sie fest, dass ein gelber Müllcontainer vollständig abgebrannt war.

Inwieweit die Brände mit den Sachbeschädigungen durch Feuer an Müllcontainern der jüngsten Vergangenheit im Zusammenhang stehen ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell