Ulm (ots) - Jugendliche angegriffen und schwer verletzt / Die Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Angriff auf drei Jugendliche am Dienstag in Ulm. Gegen 23 Uhr gingen zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger gemeinsam aus Richtung Blaubeurer Straße in Richtung Hauptbahnhof. Dabei passierten sie eine Unterführung der B10 entlang der "Kleinen Blau". Am Ende der ...

