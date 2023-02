Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, AS Walldorf , Rhein-Neckar.Kreis: Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtet, Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

B 291, BAB5 AS Walldorf (ots)

Am Samstagabend gegen 18.55 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Walldorf auf die BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Die Fahrzeugführerin eines Pkw missachtete das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage, wodurch es zu einem Zusammenstoße mit einem bevorrechtigten Pkw kam. Durch den wuchtigen Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge wurde die unfallverursachende Fahrzeugführerin, ihr 9-jähriges im Pkw mitfahrendes Kind sowie der Geschädigte Pkw-Lenker nicht unerheblich verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Autos der Unfallbeteiligten mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von mehrerern zehntausend Euro.

