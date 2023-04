Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladestationen gestohlen

In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte in Ulm zwei E-Auto-Ladestationen.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, waren zwischen Dienstag 29.3. und Dienstag 4.4. Unbekannte in einer Tiefgarage im Scharfgabenweg zu Gange. Sie hatten es auf zwei Ladestationen für E-Autos abgesehen. Diese waren in einer privaten Tiefgarage montiert. Wie die Täter in die Garage gelangten, ist noch unklar. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen nach den Unbekannten auf. Sie schätzte den Schaden auf rund 4.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Sein Eigentum in einer Tiefgarage ist zugegeben bestimmt nicht unbedingt einfach, aber auch nicht unmöglich. Wenn Sie sicher gehen möchten, dass sich an Ihrem Eigentum niemand zu schaffen macht, so nutzen Sie die Tipps der Polizei. Die Polizei informiert, wie sich Menschen gegen Einbruch und Diebstahl schützen können. Mechanische Sicherungen, aber auch Alarmanlagen, Bewegungsmelder und Überwachungskameras mindern das Risiko enorm und haben eine abschreckene Wirkung auf Täter.

