Am Montag stießen zwei Fahrzeuge bei Mietingen zusammen.

Um 11.15 Uhr war ein Fahrschulauto im Mietinger Ortsteil Baltringen unterwegs. Dieses fuhr in der Schemmerberger Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Baltringer Hauptstraße hielt das Fahrschulauto an. Von rechts kam eine Seniorin her gefahren. Diese wollte mit ihrem VW nach links in die Schemmerberger Straße abbiegen. Der Fahrlehrer und die Seniorin nahmen Blickkontakt auf und verständigten sich untereinander. Die Seniorin verzichtete auf die Vorfahrt und gab dem Fahrlehrer und dessen Schüler ein Zeichen. Während dessen fuhr ein Citroen an die Einmündung heran. Dieser wurde von einer 62-Jährigen gelenkt. Die Frau war in Richtung Maselheim-Sulmingen unterwegs und hatte Vorfahrt. Den bevorrechtigten Citroen hatte wohl der Fahrlehrer und der junge Fahrer übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Citroen musste abgeschleppt werden.

Hinweis der Polizei: Manche schwierige Verkehrssituationen benötigen eine Absprache zwischen Verkehrsteilnehmern, um Unfälle zu vermeiden. Jedoch sollten aktive Ampeln und vorhandene Verkehrszeichen dabei nicht außer Acht gelassen werden. Ist der Vorrang oder die Vorfahrt klar geregelt, so können abweichende Absprachen Verwirrung stiften und Unachtsamkeit hervorrufen.

