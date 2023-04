Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Am Steuer eingeschlafen?

Am Montag wurden bei einem Unfall bei Bad Boll drei Menschen verletzt und hoher Sachschaden verursacht.



Gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Straße zwischen Bezgenriet und Bad Boll ein Unfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 71-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Bad Boll. Auf gerader Strecke kam der BMW nach rechts von der Straße ab. Der Pkw fuhr ca. 60 Meter weiter in einem Graben, ehe das Fahrzeug gegen ein Entwässerungsrohr stieß. Durch den heftigen Aufprall wurde der Pkw zurückgeschleudert und drehte sich um 180 Grad. Im Graben kam der BMW zum Stillstand. Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer und die 30 und 58 Jahre alten Insassen. Während der 71-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, zogen sich der 30-jährige Beifahrer und die 58-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen zu. Alle drei kamen mit dem Rettungsdienst in Kliniken. Den Schaden an dem BMW schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Polizei Mühlhausen nahm die Ermittlungen auf. Dabei kam der Verdacht auf, dass der 71-Jährige am Steuer eingeschlafen war. Er sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis gegen 17.30 Uhr voll gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Drei Rettungswagen und zwei Notärzte kümmerten sich um die Verletzten.

Hinweis der Polizei:

Denken Sie daran: Übermüdung kann zu Sekundenschlaf führen. Dadurch drohen Unfälle mit schweren Folgen für die Fahrer und Dritte. Deshalb drohen den Verursachern auch hohe Strafen. Die Polizei rät daher, vor Fahrtantritt ausreichend zu schlafen, regelmäßige Pausen einzulegen oder Parkplätze für kurze Bewegungen zu nutzen und den Kreislauf so in Schwung zu halten.



