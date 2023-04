Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen an der Fils - Aufgefahren und verletzt

Am Montag fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Auto in einen geparkten Laster in Eislingen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr in der Ulmer Straße. Die Mercedes-Fahrerin war in Richtung Salach unterwegs und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Denn auf dem rechten Fahrstreifen stand ein MAN mit seinem Sattelauflieger der Marke Fliegl. Die 21-Jährige schätzte die Situation wohl falsch ein und fuhr mit der rechten Fahrzeugfront in das linke Heck des Aufliegers. Durch den heftigen Aufprall löste im Mercedes der Fahrerairbag aus. Dabei zog sich die 21-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie vorsorglich in eine Klinik. Der Mercedes der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Auto auf etwa 20.000 Euro, den an dem Auflieger auf rund 3.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Denken Sie daran sich bei unklaren Verkehrssituationen zunächst einen Überblick zu verschaffen, bevor Sie auf diese reagieren. So vermeiden Sie als Fahrzeugführer Fehleinschätzungen, die im schlimmsten Fall zu schweren Verkehrsunfällen führen können.

