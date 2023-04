Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Unter Drogen unterwegs

Am Montag hatte ein 33-Jähriger in Geislingen auf einem E-Scooter vermutlich Drogen im Blut.

Die Polizei Geislingen kontrollierte gegen 17.30 Uhr einen 33-Jährigen auf einem E-Scooter in der Schubartstraße. Der Mann hatte geweitete Pupillen, Lidflattern und schien in seinen Reaktionen stark verlangsamt. Die Polizei hatte deshalb den Verdacht, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Drogentest bestätigte diese Vermutung. Sie brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab. Zudem stellte die Polizei fest, dass die Einreise nach Deutschland und der Aufenthalt des 33-Jährigen illegal waren. Der Mann hatte keinen Wohnsitz in Deutschland. Er sieht mehreren Anzeigen entgegen.

Die Polizei informiert: Alkohol und Drogen senken die Konzentrations-, Koordinations- und Reaktionsfähigkeit und verändert die eigene Wahrnehmung. Im Zusammenhang mit dem Führen eines Fahrzeugs entsteht hierdurch ein erhebliches Unfallrisiko. Unterschätzen Sie diese Wirkung auch dann nicht, wenn Sie mit dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs sind. Sie riskieren auf dem Zweirad ebenso ein hohes Bußgeld oder eine Geldstrafe und auch ein Fahrverbot.

