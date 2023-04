Ulm (ots) - Am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, parkte ein 42-Jähriger seinen Renault auf einem Parkplatz in der Alte Unlinger Straße. Später machte sich ein Unbekannter an dem Auto zu schaffen. Er gelangte wohl über ein Fenster in das Innere des Autos. Der Unbekannte stahl Bargeld, zwei Sonnenbrillen, ein ...

mehr