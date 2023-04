Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbrecher macht Beute

Von Sonntag auf Montag brach ein Unbekannter in Riedlingen in ein Auto ein.

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 22.30 Uhr, parkte ein 42-Jähriger seinen Renault auf einem Parkplatz in der Alte Unlinger Straße. Später machte sich ein Unbekannter an dem Auto zu schaffen. Er gelangte wohl über ein Fenster in das Innere des Autos. Der Unbekannte stahl Bargeld, zwei Sonnenbrillen, ein Navigationsgerät und den Fahrzeugschein im Wert von mehreren hundert Euro aus diesem. Anschließend flüchtete er unerkannt. Als der 42-Jährige am Montag gegen 13 Uhr zurück zu seinem Auto kam, stellte er den Einbruch fest. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun.

Hinweis der Polizei:

Denken Sie daran wichtige Gegenstände nicht oder zumindest nicht ersichtlich in Ihrem Auto zurückzulassen. Tüten, Taschen und Pakete, die von außen im Fahrzeuginneren zu sehen sind, locken zudem Diebe an. Müssen Sie dennoch Wertgegenstände in Ihrem Fahrzeug verwahren, so sollten Sie dies in Ihrem Kofferraum. Dort sind sie vor Blicken geschützt.

++++0644969 (BK)

Julia Schmidt, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell