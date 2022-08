Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizeieinsatz nach Schlägerei und Sachbeschädigung am Markt Königsborn - später weiterer Vorfall im Kurpark

Unna (ots)

Am späten Freitagabend (19.08.2022) gegen 23:30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten und Sachbeschädigungen an einem PKW am Markt Königsborn gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Geschehen bereits wieder beruhigt. Mehrere angetroffene Personen und Fahrzeuge wurden kontrolliert. Ein 18 jähriger Mann aus Unna gab an, dass er und zwei Begleiter nach einem mehrere Wochen zurückliegenden Streit von mehreren Personen ohne Vorwarnung angegriffen worden und dass sein Fahrzeug durch Tritte beschädigt worden sei. Nachdem er kurz weggelaufen und dann zurückgekehrt war, sei er erneut angegriffen und getreten worden und dann erneut geflüchtet. Der 18 jährige wurde leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Im Rahmen der Befragungen ergab sich unter anderem ein Verdacht gegen einen 27 jährigen Mann aus Unna, der aber vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnte. Weiterhin wurde ein 33 jähriger Mann aus Unna verdächtigt, mit einer PTB-Waffe in die Luft geschossen zu haben. Bei seiner Überprüfung wurde keine solche Waffe gefunden. Aufgrund dieses ersten Vorfalles wurde Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Gegen 02:00 Uhr wurde der 18 jährige Unnaer dann im Kurpark nochmals durch mehrere Personen angegriffen und konnte wiederum flüchten. Erneut sollte der zuvor bereits benannte 27 jährige Unnaer beteiligt gewesen sein. Der 18 jährige Unnaer blieb nochmals leicht verletzt und wollte sich später selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Fahndung nach den Tätern verlief in diesem Fall negativ. Zu dem zweiten Vorfall wurde eine weitere Strafanzeige aufgenommen.

Die Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an. Weitere Anfragen zum Sachstand können frühestens ab Montag zur Geschäftszeit durch die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Unna beantwortet werden.

