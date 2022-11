LPI-J: Mit Alkohol am Steuer

Weimar (ots) - Mit seinem VW Caddy war am Mittwochmittag, kurz vor 12:00 Uhr ein 23- jähriger Mann auf der L1052 von Klettbach kommend in Richtung Nauendorf unterwegs. Kurz nach Passieren der Ortslage Klettbach geriet der Mann in die die Fahrbahn begrenzende Leitplanke. Zu dem Unfall kam es, weil ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam, welches auf seine Fahrspur geriet. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der Caddy-Fahrer aus und kollidierte mit der Leitplanke. ...

