Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus - Besitzer schlief

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Bahnhofsplatz

07.07.2023, 02.00 Uhr - 03.00 Uhr

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Freitag in ein Wohnhaus in der Straße Bahnhofsplatz eingebrochen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei erbeutete er hierbei Bargeld.

Der betagte Hausbesitzer wurde gegen 02.00 Uhr durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Zunächst dachte er, dass der Wind auf seiner Terrasse etwas umgeweht hätte. Er schaute nach, stellte jedoch nichts Ungewöhnliches fest und legte sich wieder zur Ruh.

Am nächsten Morgen sah er, dass die Glasfüllung in seinem Gästezimmer zerstört und sein Schlafzimmer durchwühlt worden war.

Aus einer Schublade war ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet worden.

Der Rentner alarmierte die Polizei. Diese geht davon aus, dass zur Nachtzeit ein Unbekannter auf das Grundstück gelangt war. Hier zerstörte der Unbekannte die Glasfüllung des Fensters und gelangte so ins Innere des Hauses.

Da der Hausbesitzer durch den Lärm das Schlafzimmer verlassen hatte, nutzte der Täter die Gelegenheit nach Bargeld zu suchen, dies zu finden und zu entwenden.

Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben. Insbesondere interessieren sich die Beamten für eine unbekannte Person, die am Donnerstagnachmittag an der Haustür klingelte. Die Person war etwa 20 Jahre alt, zirka 180 cm groß und grau gekleidet.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Königslutter unter der Rufnummer 05353/94105-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell