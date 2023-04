Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei kontrolliert Fahrzeuge an Car-Freitag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots)

Der Karfreitag oder auch Car-Freitag ist für viele Autofans der Saisonauftakt nach der Winterpause. In den vergangenen Jahren hat die Polizei Recklinghausen dabei feststellen müssen, dass an diesem Tag auch viele Verkehrsteilnehmer mit ihren Autos unterwegs sind, die sich nicht an die Regeln im Straßenverkehr halten. Deshalb müssen Autofahrer auch in diesem Jahr mit umfangreichen Kontrollen an Karfreitag rechnen. Ziel ist es, diejenigen aus dem Straßenverkehr zu ziehen, die sich nicht an das Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung halten.

"Wir haben dabei besonders die Raser- und illegale Tuningszene fest im Blick und leider sind wir noch in jedem Jahr fündig geworden. Die Szene hat uns in den vergangenen Jahren nicht bewiesen, dass wir auf die Kontrollen, die dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer dienen, verzichten können", sagt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Zu breit, zu tief, zu laut, zu schnell - davon gehen Gefahren für die Menschen im Straßenverkehr aus. Und das nicht nur für die Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch immer für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer.

"Die Treffpunkte der Szene im Kreis Recklinghausen und in Bottrop sind uns bekannt und auch die jeweiligen Anfahrtswege. Wir als Polizei haben nichts gegen Tuning im gesetzlichen Rahmen, aber diejenigen, die gegen die Regeln verstoßen, müssen nicht nur an Karfreitag damit rechnen, dass wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen", so die Polizeipräsidentin weiter.

Gerade im Bereich des illegalen Tunings sollten sich Autobesitzer im Klaren sein, dass neben den Strafen auch die Gutachten, die die Polizei in Auftrag gibt und die Kosten für den Abschleppdienst in Rechnung gestellt werden. Und das kann schnell sehr teuer werden.

Eine Bilanz der Kontrollen veröffentlicht die Polizei Recklinghausen am Osterwochenende.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell