Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lichtsignalanlage defekt - Verkehrsunfall

Helmstedt (ots)

Aufgrund einer defekten Ampelanlage im Baustellenbereich der B244 bei Mariental kommt es zu einem Verkehrsunfall. Die zur einspurigen Verkehrsführung aufgestellte Ampelanlage funktionierte aufgrund bislang ungeklärter Ursache teilweise nicht. Somit kam es in dem einspurigen Bereich zu Begegnungsverkehr. Ein xx Jähriger erschrak daraufhin und fuhr mit seinem PKW in den Baustellenbereich. Am PKW entstand Sachschaden. Der Mann ist dabei unverletzt geblieben. Die Polizei regelte daraufhin über mehrere Stunden den Verkehr, um weiteren Unfällen vorzubeugen. Ein großer Dank gilt den Passanten, die bei Außentemperaturen von über 30 Grad Celsius die Beamten mit Erfrischungsgetränken versorgten. Die Straßenmeisterei Vorsfelde hat die Verkehrsführung nach ca. vier Stunden angepasst, sodass die Baustelle in beide Fahrtrichtung störungsfrei passiert werden kann.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell