POL-WOB: Gewalttätige Auseinandersetzung im Kaufhof - Täter werfen mit Außenbestuhlung, Flaschen und Gläsern

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kaufhof

09.07.2023, 02.10 Uhr

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen rund 30 Personen wurden in der Nacht zu Sonntag im Kaufhof in Wolfsburg mindestens vier Personen verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen begehrte eine größere Personengruppe in der Nacht zu Sonntag Einlass in ein Lokal im Kaufhof. Als der Gruppe nach einigen Unstimmigkeiten der Zutritt durch die Berechtigten verwehrt wurde, wurden aus der Gruppe Flaschen und Gläser in Richtung des Lokals geworfen. Weiterhin wurde ein Mitarbeiter des Lokals aus der Gruppe heraus angegriffen. In diesem Zuge wurden auch zwei Scheiben des Lokals beschädigt.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine gewalttätige Auseinandersetzung, an der in der Spitze ca. 30 Personen beteiligt waren. Hierbei wurden neben Flaschen und Gläsern auch Teile der Außenbestuhlung eingesetzt und mindestens drei weitere Personen verletzt. Die näheren Umstände sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Beim Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die Täter, einige Tatverdächtige konnten nach kurzer Flucht durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Zwei Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam genommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatablauf und zu Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell