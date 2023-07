Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei Einbrüche in Bürogebäuden - Täter entkommen unerkannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Industriegebiet, Benzstraße

10.07.2023, 16.30 Uhr bis 11.07.2023, 06.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in zwei Büros in der Benzstraße in Wolfsburg ein und entwendeten Bargeld.

Am Dienstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter einer Firma in der Benzstraße, dass in die Büros eingebrochen worden war. Einbrecher hatten sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt verschafft und in den Büros mehrere Schränke durchwühlt und zum Teil ebenfalls aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Noch während der Tatortaufnahme erhielten die eingesetzten Polizeibeamten einen Hinweis auf einen weiteren Einbruch in einem gegenüberliegenden Gebäude. Auch hier waren unbekannte Täter nach gewaltsamen Einwirken auf ein Fenster in das Gebäude gelangt. Die Einbrecher durchsuchten Büromöbel und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell