Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Bewohner unverletzt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Ernst-Reuter-Straße

12.07.2023, 01.20 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache brach in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Reuter-Straße in Helmstedt ein Brand aus. Die 20 Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Höhe der Sachschäden sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Anwohner des Mehrfamilienhauses nahm am Mittwoch in den frühen Morgenstunden Rauchgeruch war und entdeckte wenig später Rauchschwaden aus einer Wohnung in der 3. Etage. Sofort betätigte der Zeuge den Notruf, woraufhin umgehend Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war Rauch aus einer Wohnung erkennbar. Die eingesetzten Polizeibeamten begannen unverzüglich mit der Evakuierung der Bewohner des Hauses. Alle Personen konnten unverletzt das Haus verlassen.

Nahezu zeitgleich begann Feuerwehr mit ihren Löscharbeiten. Nach etwa dreißig Minuten war der Brand vollständig gelöscht. Der Mieter der Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung.

Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell