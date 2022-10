Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Garten heimgesucht

Nordhausen (ots)

Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in ein Gartenhaus auf einem Grundstück der Gartenanlage "Schurzfell" gemeldet. Unbekannte betraten vermutlich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag das umfriedete Grundstück, schlugen insgesamt 2 Fensterscheiben des Gartenhauses ein, um sich so in der weiteren Folge Zutritt zu verschaffen. Aus dem Inneren wurde eine Flasche Pfefferminzlikör entwendet. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 150,-Euro

