Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angebranntes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Nordhausen (ots)

Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Hardenbergstraße gerufen, da aus einer dortigen Wohnung eines Mehrfamilienhauses Brandgeruch wahrnehmbar war und ein Rauchmelder auslöste. Vor Ort stellte die Feuerwehr in der Wohnung einer 49 Jährigen angebranntes Essen auf dem Herd fest.Zu einem offenen Feuer kam es nicht Da die Wohnungsinhaberin, welche eigenen Angaben zu Folge eingeschlafen war, und eine weitere Nachbarin über Atemprobleme klagten, kamen Beide zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus.

