Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Pkw in Brand geraten

Niederlangen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Donnerstagvormittag ein Mercedes gegen 07.27 Uhr auf der A 31 in Höhe Niederlangen in Fahrtrichtung Emden in Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug auf einem Seitenstreifen zum Stillstand bringen. Anschließend geriet der Pkw in Vollbrand und brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Aufgrund starker Rauchentwicklung musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lathen war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort.

