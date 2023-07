Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Müll entsorgt

Nicht unentdeckt blieb am Donnerstagabend in Gerstetten ein Umweltverstoß.

Ulm (ots)

Gegen 21.10 Uhr waren eine junge Frau und ein Mann in der Lessingstraße. Eine Zeugin beobachtete die Beiden, wie sie im Bereich eines Altkleidercontainers ihren Hausmüll entsorgten. Die Zeugin rief die Polizei. Eine Streife kam vor Ort und konnte nur noch die 17-Jährige antreffen. Die Jugendliche erwartet nun ein Bußgeld.

Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.

