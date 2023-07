Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Fehler beim Rückwärtsfahren

Am Donnerstag übersah ein 45-Jähriger beim Rückwärtsfahren einen Motorradfahrer in Uhingen.

Gegen 17.20 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem BMW Motorrad in der Eisenbahnstraße unterwegs. Der Kradfahrer fuhr in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Einmündung Sachsenstraße rangierte ein 45-Jähriger mit seinem Audi rückwärts und fuhr in die Eisenbahnstraße ein. Dabei übersah er den Kradfahrer. Der versuchte noch auszuweichen, stieß aber mit dem Audi zusammen. Der 58-Jährige verletzte sich durch den Aufprall leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an der nicht mehr fahrbereiten BMW auf 4.000 Euro, den an dem Audi auf rund 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Je älter der Fahrer, umso mehr. Gerade der Tipp, sich einweisen zu lassen, ist eine gute Hilfe, um Unfälle zu vermeiden. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

