POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet

Nach einem Ausweichmanöver am Donnerstag in Ehingen stürzte eine Frau mit ihrem Mofa auf die Straße.

Wie die Polizei berichtet, war kurz nach 7.30 Uhr eine 43-Jährige mit ihrem Hyundai in der Uhlandstraße unterwegs. Die Autofahrerin wollte in die Panoramastraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 17-Jährige, die mit ihrem Mofa in der Panoramastraße in Richtung Freibad unterwegs war. Die Zweiradfahrerin kam von links und hatte Vorfahrt. Die 17-Jährige leitete eine Bremsung ein und versuchte dem Hyundai auszuweichen. Dadurch kam sie zu Fall und zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an die Unfallaufnahme begab sich die junge Frau in ärztliche Behandlung. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an dem fahrbereiten Mofa auf rund 500 Euro.

