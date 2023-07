Polizeipräsidium Ulm

Nicht richtig gesichert hatte eine Seniorin ihr Fahrzeug am Donnerstag in Salach.

Kurz nach 17 Uhr hatte die Seniorin ihren Mercedes in der Baumgartenstraße abgestellt. Sie parkte das Auto vor der Garage. Dabei hatte sie ihr Gefährt wohl nicht richtig gesichert. Das Fahrzeug rollte rückwärts, als sie das Garagentor schloss. In der abschüssigen Hofeinfahrt versuchte die Seniorin den Pkw aufzuhalten. Dabei stürzte die Frau. Der Mercedes rollte über die Straße und stieß gegen ein gegenüberliegenden Gebäude. Dort kam der Pkw zum Stehen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Rettungsdienst bracht die Seniorin vorsorglich in eine Klinik. An dem Mercedes und an der Hausmauer ist ein Schaden von rund 2.500 Euro entstanden.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen! Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.

