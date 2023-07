Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Riskant überholt

Am Donnerstag gefährdete ein VW-Fahrer beim Überholen einen Radler.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr soll der Fahrer eines VW Caddy in der Kappelstraße unterwegs gewesen sein. Auf dem Gemeindeverbindungsweg überholte er in Richtung Neuselhalden einen Traktor. Ein Radler kam ihm entgegen. Dem entgegenkommenden 61-jährigen Radler gelang es gerade noch, nach rechts in ein Feld auszuweichen. So konnte er einen Unfall verhindern. Anschließend flüchtete der Caddy-Fahrer in Richtung Neuselhalden. Der Fahrer des Traktors sowie ein Autofahrer hielten an. Sie kümmerten sich um den Radler. Der hatte Glück und blieb unverletzt. Der Polizeiposten Steinheim nahm die Ermittlungen zum Überholer auf. Über das Kennzeichen gelang es, den 66-jährigen mutmaßlichen Fahrer des VW zu ermitteln. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Insbesondere die beiden Ersthelfer, die sich um den Radler kümmerten, bittet die Polizei sich unter Tel. 07329/919007 zu melden.

