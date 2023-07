Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Auto nicht abgeschlossen

Eine Handtasche erbeutete ein Unbekannter am Mittwoch oder Donnerstag in Langenau.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich zwischen 21 Uhr und kurz nach 7 Uhr. Der Mini parkte in diesem Zeitraum in der Richthofenstraße. Ein Dieb öffnete das unverschlossene Auto und nahm eine Tasche sowie eine Uhr mit. Damit flüchtete er unerkannt. Nur wenige Meter weiter in der Daimlerstraße schlug ein Unbekannter an einem Opel die Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Das Auto wurde geöffnet, entwendet wurde daraus nichts. Die Polizei Langenau hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen, ob die Taten von demselben Täter begangen wurden.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

++++1397847(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell