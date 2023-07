Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Nicht aufgepasst hat ein Radfahrer am Freitagmorgen in Biberach.

Ulm (ots)

Gegen 7.30 Uhr war eine 41-Jährige in der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Memminger Straße unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle musste die Autofahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Das erkannte ein 58-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Herrenrad in das Heck des VW. Der Radler kippte zur Seite und kam auf der Straße zum Liegen. Der mutmaßliche Unfallverursacher trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des VW blieb unverletzt. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro, den am Fahrrad auf ca. 50 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

++++1407260(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188- 1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell