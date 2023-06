Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit 2 Verletzten

Seelingstädt (ots)

Am 02.06.2023 ereignete sich gegen 16:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Ortslage Seelingstädt. Ein abbiegender PKW Fahrer übersah den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten PKW auf der Werdauer Straße, so dass es zum Zusammenstoß beider kam. Infolge wurde ein PKW weggeschleudert und kollidierte mit einem Kradfahrer, welcher verkehrsbedingt an der Einmündung wartete. Bei dem Unfall wurden beide PKW Fahrer verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10000 Euro.

