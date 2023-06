Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehl, gestohlene Fahrräder und Drogen

Gera (ots)

Gera: Zwei 29 und 34 Jahre alte Männer wurden am gestrigen Tag (01.06.2023) in einer Wohnung in der Reichsstraße in Gera von Polizeibeamten aufgesucht. Da gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, wurde dieser festgenommen. Zudem fanden die Beamten diverse Drogen und zwei gestohlene Fahrräder in der Wohnung und stellten alles sicher. Beide Männer müssen sich nunmehr für ihr Verhalten strafrechtlich verantworten. (RK)

