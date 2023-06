LPI-G: Firmeneinbruch in Lobensteiner Straße

Altenburg (ots) - Altenburg: Die Fahrerin eines Pkw VW befuhr am 01.06.2023 gegen 13:40 Uhr den Kreisverkehr in der Zeitzer Straße. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt halten. Eine nachfolgende 15-jährige Fahrerin eines Moped Schwalbe erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw VW auf. In Folge dessen kam sie zu Fall, wurde dabei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. ...

