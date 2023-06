Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter mehrerer Einbrüche festgenommen

Altenburg (ots)

Altenburg. Altenburger Polizisten erhielten am 31.05.2023 gegen 06:15 Uhr die Information darüber, dass sich eine Person unberechtigt in einem Garten in der Zschernitzscher Straße aufhalten soll. Vor Ort konnte er nicht mehr angetroffen werden, jedoch gelang es im Rahmen einer Fahndung, den 21-Jährigen aufzugreifen und festzunehmen. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen konnten ihn an diesem Tag nicht nur das Ausspähen der Gärten nachgewiesen werden, sondern auch mehrere Einbrüche in Gartenanlagen und gastronomische Einrichtungen aus der Vergangenheit im Altenburger Bereich. Außerdem hatte der Täter ein gestohlenes Fahrrad bei sich, welches der glückliche Eigentümer noch am selben Tag zurückerhielt. Dem aber nicht genug, führte der 21-Jährige eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Im Anschluss an die vor Ort getroffenen Maßnahmen erfolgte die Vorführung bei einem Richter, der Untersuchungshaft für den 21-Jährigen anordnete. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell