Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Greiz (ots)

Greiz. Die Greizer Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht. Am 30.05.2023 parkte die Geschädigte (20) ihren Pkw VW auf der Zufahrtsstraße zum Sportplatz Am Tempelberg. Gegen 19:00 Uhr befuhr die unbekannte Unfallverursacherin dieselbe Straße und setzte zum Wenden an. Dabei stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen den VW. Obwohl eine Zeugin sie auf den Unfall aufmerksam machte, entfernte sich die Fahrerin unerlaubt vom Unfallort. An dem VW entstand Sachschaden. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03661/ 6210 entgegengenommen. (TL)

