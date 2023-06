Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrerin durch Pkw-Fahrerin übersehen

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Als eine 43-jährige Skodafahrerin in der Ortschaft Neuärgerniß von einem Parkplatz auf die Straße auffuhr, schien sie am 01.06.2023 gegen 16:45 Uhr eine dort fahrende Motoradfahrerin (56) zu übersehen. Folglich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Hierbei zog sich die 56-Jährige leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (TL)

