Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit einer Verletzten

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Gestern, den 01.06.2023, gegen 15:20 Uhr kamen ein Rettungswagen und Polizisten in der Unteren Gasse zum Einsatz. Dort ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Citroen eines 31-Jährigen und einem Pkw Peugeot einer 49-jährigen Frau. Dabei fuhr der Citroen auf den Peugeot auf. In Folge des Unfalls erlitt die Fahrerin des Peugeot leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Greizer Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. (TL)

