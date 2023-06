Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Radfahrer

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Eine 73-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr am 31.05.2023 gegen 14:20 Uhr die Altenburger Straße. Beim Linksabbiegen übersah sie eine 59-jährige Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Pkw zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und musste in einem Rettungswagen ambulant versorgt werden. Während der Unfallaufnahme erkannte außerdem die Fahrerin eines Renault den noch vor Ort stehenden Opel zu spät und fuhr auf diesen auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

